Canada sends AIM missiles for Ukraine air defences Ukrainian minister says

Il governo canadese ha annunciato di aver inviato missili AIM a Kiev. L’obiettivo è rafforzare la difesa aerea dell’Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha confermato la consegna su X, spiegando che si tratta di un passo importante per migliorare la protezione del paese dai raid aerei. La notizia arriva mentre la tensione nella regione resta alta.

Feb 6 (Reuters) - Canada is supplying AIM missiles to strengthen Ukraine's air defences, Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov wrote on X on Friday, adding that delivery is already under way. Fedorov did not disclose the number of missiles but also said that he had discussed joint drone production, military training and experience sharing in a call with his Canadian counterpart, David McGuinty.

