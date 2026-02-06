canada e francia aprono un consolato in groenlandia

Canada e Francia hanno deciso di aprire un consolato a Nuuk, in Groenlandia. Le due nazioni vogliono rafforzare la loro presenza sul territorio e mostrare opposizione alla proposta degli Stati Uniti di assumere il controllo dell’isola. La mossa arriva dopo le tensioni tra i paesi interessati, con Francia e Canada che cercano di consolidare i loro interessi nella regione artica.

“È una vittoria per i groenlandesi vedere due paesi alleati aprire missioni diplomatiche a Nuuk”, afferma Jeppe Strandsbjerg, politologo all’università della Groenlandia. “I groenlandesi apprezzano molto questo sostegno nonostante le dichiarazioni di Trump”. Il contenuto dell’accordo e la sostanza delle discussioni non sono stati resi pubblici. Danimarca e Groenlandia, che condividono le preoccupazioni di Donald Trump sulla sicurezza dell’Artico, rifiutano qualsiasi cessione della sovranità. La decisione francese di aprire un consolato è precedente alle recenti tensioni. È stata annunciata a giugno durante una visita del presidente Emmanuel Macron a Nuuk, dove si è recato per esprimere “solidarietà europea” all’isola, criticando i tentativi di Donald Trump di annetterla. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Germania e Francia stanno considerando l'invio di forze militari in Groenlandia, mentre un vertice alla Casa Bianca ha visto riuniti i ministri degli Esteri di Danimarca e Groenlandia, in un incontro durato 50 minuti con il vicepresidente statunitense Jd Vance e Marco Rubio.

La Groenlandia sta attirando l'attenzione internazionale con decisioni politiche e diplomatiche.

