Can Yaman la nuova fiamma parla a La Volta Buona | Continuiamo a sentirci

Lorena Ramiro, la nuova compagna di Can Yaman, si è raccontata a La Volta Buona. La donna ha confermato di continuare a sentirsi con l’attore turco, anche se tra loro non ci sono ancora conferme ufficiali. La loro relazione resta avvolta nel mistero, ma le parole di Lorena indicano che i contatti tra i due proseguono. I fan seguono con attenzione ogni dettaglio, sperando di scoprire presto se tra loro ci sia qualcosa di più di semplici chiacchiere.

Prima una cena a lume di candela poi Lorena Ramiro ospite a La Volta Buona. Cosa vorrà dire tutto ciò? La giovane 22enne si vocifera da qualche giorno sia la nuova fiamma di Can Yaman, diventato molto famoso con la serie Sandockan. Nel programma di Caterina Balivo non sono mancate domande sul flirt con l’attore turco alle quali la ragazza ha risposto sempre in maniera vaga. “Stava girando dove abita la mia famiglia a Madrid” esordisce Lorena Ramiro su Can Yaman, “per caso l’ho incontrato lì, c’è stato un contatto visivo e abbiamo cominciato a parlare sui social” continua la ragazza. Una storia che continua ad andare avanti e non si limita solo a una cena afferma la 22enne, “continuiamo a sentirci”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

