Campania l’avvio della nuova legislatura Petracca | Responsabilità importante e impegno rafforzato

Il Consiglio Regionale della Campania ha ufficialmente aperto la nuova legislatura con l’elezione degli Uffici di Presidenza delle otto Commissioni permanenti. Ora i nuovi rappresentanti si preparano a lavorare con maggiore responsabilità e impegno, come ha sottolineato Petracca. La seduta è stata il primo passo di un percorso che si preannuncia ricco di sfide e decisioni importanti per la regione.

Con l'elezione degli Uffici di Presidenza delle otto Commissioni permanenti, la nuova legislatura del Consiglio Regionale della Campania prende avvio. Una fase decisiva che segna l'inizio di un lavoro intenso, come sottolineato dal capogruppo del Partito Democratico, Maurizio Petracca.

