Cambio in panchina a Terni | Camardese prende il posto di Giombini

A Terni si cambia allenatore. Camardese prende il posto di Giombini sulla panchina della squadra. La decisione arriva in un momento di grandi mutamenti nel volley nazionale, tra gare giovanili e impegni di Coppa. La società ha deciso di puntare su un nuovo allenatore per cercare di migliorare i risultati e rilanciare il team. I giocatori si preparano a lavorare sotto la guida di Camardese, sperando di ottenere subito buoni riscontri.

mutamenti in panchina, competizioni giovanili e appuntamenti di Coppa delineano il panorama del volley nazionale, con cambi di coach, programmi per le nazioni e anteprime delle Final Four. l'attenzione resta centrata sui fatti verificabili, sulle dinamiche di squadra e sulle prospettive per i prossimi impegni. la terni volley academy annuncia un cambio di allenatore: camardese subentra a giombini, con la dirigenza che ha eseguito la sostituzione in seguito all'uscita dal ruolo del tecnico. la decisione incide sullo sviluppo della squadra e sui programmi delle prossime settimane. la Coppa Italia dei Territori riservata all'under 15 maschile coinvolge otto comitati federali provenienti da nord e sud.

