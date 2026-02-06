La data del referendum sulla giustizia potrebbe cambiare. La Cassazione ha infatti ammesso il quesito presentato dai promotori del

La Corte di Cassazione ha ammesso un nuovo quesito per il referendum sulla giustizia, cioè il testo presentato dai promotori del “No” alla riforma costituzionale per cui si dovrebbe votare il 22 e il 23 marzo prossimi. Il quesito quindi cambierà rispetto a quello già approvato dal parlamento, e rispetto alla versione originaria aggiunge gli articoli della Costituzione che la riforma cambierebbe. È così: «Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cambierà la data del referendum sulla giustizia?

Il referendum sulla giustizia, previsto per domenica 22 e lunedì 23 marzo, rappresenta un momento importante di partecipazione democratica.

