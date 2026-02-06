Calvizzano cade l’amministrazione | il sindaco lascia dopo la sfiducia

L’amministrazione di Calvizzano è caduta. Dopo che dieci consiglieri si sono dimessi, il sindaco ha deciso di lasciare, scrivendo un lungo messaggio su Facebook. In quel post, ha espresso amarezza e ha puntato il dito contro le opposizioni, lasciando intendere che la crisi politica sia ormai irreversibile. La città si ritrova senza una guida, mentre i cittadini si chiedono cosa succederà adesso.

Dieci consiglieri si dimettono e fanno cadere la giunta: il sindaco affida a Facebook un lungo messaggio di commiato carico di amarezza e accuse politiche. Nominato il Commissario. Il colpo di scena avvenuto ieri: dieci consiglieri fanno cadere l'amministrazione. Il sindaco di Calvizzano ha concluso il suo mandato dopo le dimissioni contestuali di dieci consiglieri comunali su sedici, un atto che ha determinato la caduta immediata dell'amministrazione. La comunicazione è arrivata direttamente dal primo cittadino attraverso un lungo post pubblicato su Facebook, nel quale ricostruisce la vicenda e la sua lettura politica degli eventi.

