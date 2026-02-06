La stagione 2026 della Volleyball Nations League si prepara con un calendario ricco di partite. Italia maschile e femminile scendono in campo in tre settimane di incontri, con le finali che si terranno in due località diverse. I tifosi aspettano di scoprire date e sedi, mentre le squadre si allenano per le sfide che arrivano.

La stagione 2026 della Volleyball Nations League propone un calendario articolato, con tappe distribuite su tre settimane di evento e le finali in due diverse sedi internazionali. La programmazione dettaglia sedi geografiche, date e orari delle partite principali, offrendo una cornice chiara per seguire le qualificazioni all’appuntamento conclusivo. La competizione femminile è caratterizzata dall’impegno delle nazionali coinvolte, con l’Italia tra le contendenti e le finali che chiudono la stagione. Tutti i match della VNL 2026 saranno trasmessi in diretta su VBTV. Un appuntamento decisivo caratterizza il programma di campionato delle volley femminile italiana: due protagoniste di. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Calendario ufficiale VNL 2026: tutte le partite di Italia maschile e femminile

Approfondimenti su VNL 2026

Ultime notizie su VNL 2026

Argomenti discussi: VNL 2026: annunciate le città ospitanti e i gironi; Il calendario completo della SuperLega Credem Banca di volley maschile | DAZN News IT; Del Monte® Coppa Italia 2026, tutto sulla Final Four di Bologna (7-8 febbraio); VNL 2026, ufficializzate Pool, date e sedi: Finali in Cina a Macao e Ningbo.

Pallavolo VNL maschile – La sfida tra l’Italia campione del Mondo e la Francia oro olimpico inaugurerà l’edizione 2026La FIVB ha comunicato oggi il calendario completo dei gironi di Volleyball Nations League maschile 2026. La prima settimana di gioco del torneo maschile, invece, si svolgerà dal 10 al 15 giugno a Otta ... ivolleymagazine.it

Ufficilzzati dalla FIVB i calendari della VNLLa prima settimana di gare del torneo femminile si giocherà dal 3 al 8 giugno a Quebec City (Canada), Brasilia (Brasile) e Nanchino (Cina). La prima settimana di gioco del torneo maschile si svolgerà ... tuttosport.com

