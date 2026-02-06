Calenda | Salvini ha ragione noi polo terzo e indipendente
Roma – Calenda ammette che Salvini ha ragione: lui resta un polo terzo e indipendente. «Dal suo punto di vista, Salvini ha ragione», dice il leader di Azione. La sua posizione non cambia: non entra nella coalizione di centrodestra, ma si tiene alla larga, confermando la sua strada. Salvini, invece, continua a dire che Calenda non fa parte del suo schieramento. La questione rimane aperta, con le rispettive posizioni chiare.
ROMA – Salvini dice Calenda mai nella coalizione di centrodestra? “Ha ragione dal suo punto di vista”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda (foto), a Rainews. Calenda ha rimarcato come la postura del suo partito è sostenere provvedimenti che ritiene giusti e non sostenere quelli non giusti. “Alle scorse elezioni”, oltre alla destra e alla sinistra, “si è presentato un polo terzo e indipendente, noi cerchiamo di dare rappresentanza a quel mondo”. “Noi stiamo dove ci hanno messo gli elettori”, “il metodo con cui lavoriamo è sempre un’opposizione costruttiva”, ha aggiunto. “Il prossimo provvedimento a cui il governo sta lavorando è il decreto energia e noi abbiamo provato a dare contributi”, ha concluso Calenda. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
