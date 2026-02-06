Calciomercato Milan pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri

I rossoneri sono vicini a chiudere l’affare Chukwueze dal Fulham. Il club inglese sembra disposto a cedere il giocatore, e il riscatto potrebbe portare nelle casse del Milan una somma importante a giugno. I dirigenti sono ottimisti e lavorano per finalizzare l’accordo in queste settimane.

