Calciomercato Livorno preso l' attaccante finlandese Tim Vayrynen | il profilo VIDEO

Il Livorno annuncia l’arrivo di Tim Vayrynen, attaccante finlandese classe 1993. Il giocatore si unisce agli amaranto dopo aver trascorso l’ultima stagione con l’IF Gnistan, dove ha segnato due reti in dieci partite. La società ha ufficializzato il trasferimento e ora conta di sfruttare le sue qualità offensive per rinforzare il reparto avanzato.

È Tim Olavi Vayrynen il rinforzo per il reparto offensivo degli amaranto. L'ingaggio del centravanti finlandese classe 1993, reduce dall'avventura in patria con l'IF Gnistan (dieci presenze e due reti nell'ultima stagione, terminata a dicembre), è stato ufficializzato nella giornata di oggi.

