Calciomercato Juve LIVE | i retroscena di Di Marzio assalto estero per Locatelli

La Juventus si muove sul mercato, con il nome di Locatelli al centro delle trattative. Di Marzio svela che ci sono assalti dall’estero e che i bianconeri stanno valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra. La situazione resta calda e le trattative sono in pieno fermento.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l'obiettivo di potenziare l'organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall'allenatore Luciano Spalletti.

