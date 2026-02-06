Calciomercato Inter un giovane lascia il club | la formula e le cifre della cessione nerazzurra

L’Inter ha deciso di cedere un giovane giocatore dopo un’esperienza senza grandi risultati. La società ha definito la formula e le cifre della cessione, che si è conclusa in tempi rapidi. Il ragazzo lascia il club e si prepara a una nuova avventura altrove.

Inter News 24 Calciomercato Inter, un giovane lascia il club dopo un’esperienza in Italia che non ha rispettato le attese iniziali. Le dinamiche dei trasferimenti in casa Inter non riguardano solo i grandi nomi della prima squadra, ma coinvolgono spesso anche i profili più giovani che cercano lo spazio necessario per esplodere nel calcio professionistico. È il caso di Thiago Romano, promettente esterno offensivo argentino nato nel 2006, la cui avventura con i colori nerazzurri si è conclusa ufficialmente dopo un anno e mezzo dal suo arrivo a Milano. Il ragazzo era giunto alla corte dei campioni d’Italia nell’estate del 2024, prelevato dal Panathinaikos (storico club di Atene), portando con sé la fama di ala rapida e tecnica, capace di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, un giovane lascia il club: la formula e le cifre della cessione nerazzurra Approfondimenti su Calciomercato Inter Dimarco Inter, una storia nerazzurra infinita: club a lavoro per il rinnovo a vita! Le cifre L'Inter sta lavorando per prolungare il contratto di Federico Dimarco, rafforzando il suo legame con il club. Calciomercato Lecce: cessione definita, il giocatore lascia i giallorossi! La formula e i dettagli dell’operazione in uscita Il Lecce ha ufficializzato la partenza di uno dei suoi giocatori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. CALCIOMERCATO: CANCELO-INTER. RETROSCENA DALL'ESCLUSIVA DEL 16/12. BARCELLONA E JUVE HANNO SPERANZE Ultime notizie su Calciomercato Inter Argomenti discussi: Calcio mercato: chiusura senza botti; Tutti gli acquisti ufficiali di gennaio in Serie A; Serie A, Calciomercato Inter – Spunta un nome a sorpresa: tutti i dettagli; Sembra Rabiot, è Massolin. E dietro il suo boom c'è anche un pesce rosso. Calciomercato Inter, Chivu ha bloccato questa cessione last minuteIl mercato dell'Inter registra il veto posto da Chivu alla cessione di Frattesi: colloquio prima della Cremonese per farlo restare ... interlive.it Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie GiovaneIl ds bianconero Ottolini è a Istanbul per chiudere l’acquisto del centravanti del Fenerbahce. Nerazzurri vicini all’esterno croato. E Conte, dopo aver perso ... lastampa.it Il calciomercato è appena finito ma in casa Inter si è già iniziato a lavorare in vista dell'estate, un'estate che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione Tanti gli addii in vista, in ogni reparto, e una squadra che sarà in parte da ricostruire partendo per facebook Il Pagellone di Calciomercato: #Inter come #Milan, #Juventus insufficiente. #AsRoma 7, #Napoli 5, #Genoa 6,5. La #Lazio non convince x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.