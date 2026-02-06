Calciomercato Inter sondaggio informativo per Weston McKennie

L’Inter sta facendo i primi sondaggi per Weston McKennie, il centrocampista che potrebbe sostituire alcuni giocatori chiave in vista della prossima stagione. La società nerazzurra ha chiesto informazioni sulla situazione del giocatore, lasciando intendere che potrebbe tentare l’affondo. La mossa ha già fatto discutere, anche perché alcuni la vedono come un possibile segnale di una svolta nel calciomercato estivo.

Uno sgarbo alla Vecchia Signora? È quello che si potrebbe prospetta nel calciomercato estivo quando l' Inter dovrà rinnovare il reparto nevralgico: la società nerazzurra avrebbe chiesto informazioni sulla situazione di Weston McKennie. L'indiscrezione di Matteo Moretto Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha infatti parlato delle prospettive che riguardano il jolly americano

