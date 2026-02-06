Calciomercato | Alex Oxlade?Chamberlain verso il Celtic! Firma imminente per la nuova avventura I dettagli

Alex Oxlade-Chamberlain sta per lasciare l’Arsenal e firmare con il Celtic. Secondo le ultime notizie, l’accordo per un contratto di sei mesi è ormai quasi fatto. Il calciatore inglese si prepara a una nuova avventura in Scozia, con la firma che dovrebbe arrivare a breve.

Alex Oxlade-Chamberlain è arrivato a Glasgow per le visite mediche e per firmare il contratto con il Celtic.

OPERAZIONE CONCLUSA Alex Oxlade-Chamberlain sarà un nuovo giocatore del Celtic! Il 32enne, che arriverà da svincolato, firmerà un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo. @SkySportsNews #Calciomercato #Transfers x.com