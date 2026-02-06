Calabria allerta meteo e scuole chiuse

Il maltempo non dà tregua in Calabria. Oggi molte scuole sono rimaste chiuse, soprattutto nelle zone tirreniche di Cosentino, Catanzarese e Vibonese. Le autorità hanno deciso di chiudere le scuole per evitare rischi, mentre il maltempo continua a colpire duramente la regione.

9.40 Il maltempo continua a insistere sulla Calabria. Allerta meteo arancione oggi sulle aree tirreniche del Cosentino,del Catanzarese e del Vibonese, con molti Comuni che hanno scelto di chiudere scuole e altre aree pubbliche. Piogge al momento nella Calabria centrale e orientale, in particolare sul massiccio montuoso della Sila, ma non si segnalano danni o criticità. La Protezione civile regionale, guidata da Domenico Costarella, monitora la situazione.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Un’allerta meteo interessa Calabria, Sardegna e Sicilia, con diverse città che hanno disposto la chiusura delle scuole.

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse venerdì 6 febbraio: le regioni a rischioOndata di maltempo sull’Italia per la giornata di domani venerdì 6 febbraio. La Protezione civile ha valutato allerta meteo arancione in Calabria e Lazio e allerta Gialla in 13 regioni. Scuole chiuse ... fanpage.it

Il meteo di venerdì 6 febbraio: piogge intense al Centro-Sud e neve in montagna. «Tra Campania, Calabria e Basilicata è allerta per rischio idrogeologico»Nel corso del pomeriggio segni di miglioramento al Nord e su alcune aree del Centro tirrenico. «Cerimonia di apertura delle Olimpiadi asciutta, ma è in arrivo una nuova perturbazione» ... corriere.it

Maltempo: allerta arancione su Lazio e Calabria. Avviso Protezione civile, ancora temporali e forti venti #ANSA x.com