Cagni critica la Sampdoria | Con 63 giocatori e tanti allenatori in tre anni non può funzionare

L’ex allenatore Cagni non risparmia critiche alla gestione della Sampdoria. Secondo lui, con 63 giocatori e tanti cambi di allenatori in soli tre anni, la squadra non può trovare stabilità. La società ha cambiato rotta più volte, e questa confusione si riflette sui risultati in campo. Cagni invita a riflettere su un metodo diverso per rilanciare il club.

La riflessione di un ex allenatore espone una lettura critica sulla gestione recente della Sampdoria, evidenziando una serie di cambiamenti che hanno investito sia la rosa sia lo staff. L'analisi si concentra sull'impatto di un turnover frequente e sull'assenza di una linea chiara, ponendo al centro la necessità di una direzione basata su principi consolidati e su una visione di lungo periodo.

Gigi Cagni non le manda a dire e critica duramente la gestione della Sampdoria.

