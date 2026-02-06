Cagliari | tre persone arrestate per furti in salone di bellezza nel quartiere di Villanova

Tre uomini sono stati fermati nella notte a Cagliari, accusati di aver svaligiato un salone di bellezza a Villanova. I carabinieri li hanno trovati ancora sul posto, mentre cercavano di portare via altra merce. Gli arresti sono stati immediati e ora sono in attesa di essere portati davanti al giudice.

**Cagliari, tre persone sono state arrestate nella notte scorsa per un furto aggravato in un salone di bellezza del quartiere di Villanova.** Le operazioni dei Carabinieri hanno permesso di bloccare i tre soggetti mentre tentavano di fuggire con il bottino in mano, dopo aver infranto la vetrata dell’attività con un oggetto di fortuna. L’operazione è scattata grazie a una segnalazione del pubblico, che ha allertato le forze dell’ordine con un 112 insospettito da rumori anomali provenienti dal salone di bellezza in questione. La zona è stata identificata con precisione: la Via Pirri, nel quartiere cagliaritano di Villanova, dove il furto si è svolto in piena notte.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Cagliari Villanova Quindici persone arrestate nel quartiere San Donato per traffico di sostanze stupefacenti (cocaina) [FOTO] Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cagliari Villanova Argomenti discussi: Sestu, commerciante cinese minacciata dopo l’incidente sulla 131: arrestati tre rom; Blitz antidroga a Cagliari: quattro arresti per spaccio, sequestrati cocaina, hashish e marijuana; Cagliari, operazione antidroga tra Pirri e San Michele: tre arresti; Lotta alla criminalità diffusa della Polizia di Stato di Cagliari: agenti della Squadra Mobile arrestano quattro persone. Polizia di Stato Cagliari, La Squadra Mobile arresta quattro personeLa Polizia di Stato ha tratto in arresto nei giorni scorsi tre persone dedite all'illecita attività di spaccio. La Squadra ... sardegnareporter.it Cagliari, operazione antidroga tra Pirri e San Michele: tre arrestiOperazione della Squadra Mobile: trovati hashish, cocaina e contanti. Scoperto anche un sistema con 15 telecamere ... cagliaripad.it #Cagliari La #PoliziadiStato ha fermato tre persone nei quartieri di San Michele, Pirri e Quartucciu, confiscando hashish, marijuana e cocaina grazie al supporto dei #canipoliziotto Abba, Cesar e Pyton facebook #Acquaticamente, il mare dell' #Inclusione parte simbolicamente oggi da #Cagliari. Presentato a #PalazzoBacaredda il progetto che porterà oltre 100 persone con #Disabilità a vivere attività acquatiche e subacquee in #Sardegna. x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.