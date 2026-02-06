Bundesliga sabato di fuoco | il Dortmund insegue il sogno

Questa giornata di Bundesliga si fa sentire. Il Borussia Dortmund punta tutto sulla partita di oggi per avvicinarsi alla vetta e inseguire il sogno di vincere il campionato. I tifosi sono in fermento, aspettando di vedere se i loro beniamini riusciranno a fare il salto decisivo. La sfida promette emozioni forti e una battaglia aperta per i punti in palio.

Il sabato di Bundesliga si accende con una ventunesima giornata che promette di scuotere profondamente gli equilibri del campionato tedesco. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 07022026 15:30 FSV Mainz – FC Augsburg Segno 1 almeno un tempo 07022026 15:30 Friburgo – SV Werder Brema Multigol 1 – 3 casa + o – 2 ospite 07022026 15:30 Wolfsburg – Borussia Dortmund Gol 07022026 15:30 Heidenheim – Amburgo X2 07022026 15:30 St. Pauli – VfB Stuttgart Combo X2 + Over 1,5 07022026 18:30 Borussia M’gladbach – Bayer Leverkusen Gol + Over 2,5 Con il Bayern Monaco impegnato a difendere il primato, le inseguitrici e le squadre in lotta per non retrocedere si preparano a una serie di scontri diretti che potrebbero definire il destino della stagione. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Il Bayern Monaco si ferma ancora ad Amburgo, lasciando spazio a un duello più acceso in classifica.

" #Rojava libero! Combattiamo per il Rojava contro Daesh" Nella partita di sabato in Bundesliga contro l'Union Berlino, i tifosi del Borussia Dortmund hanno mostrato un messaggio in difesa dei curdi del Rojava, attualmente sotto attacco da parte del governo s x.com

