Bullismo sport e formazione | a Roma l' incontro dell' Asd Dama Brindisi

A Roma, l’Asd Dama Brindisi ha incontrato i suoi tesserati per parlare di bullismo e sport. L’obiettivo è stato sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di comportamenti sbagliati, usando lo sport come strumento di educazione. L’evento si è svolto il 4 febbraio e ha coinvolto atleti e allenatori, che hanno ascoltato storie e consigli pratici su come prevenire il fenomeno.

BRINDISI - Il 4 febbraio scorso, si è tenuto a Roma un incontro formativo dedicato alla prevenzione e al contrasto del bullismo, organizzato dall'Asd Dama Brindisi per i suoi tesserati. Un momento di grande valore educativo e sociale, che ha messo al centro il ruolo fondamentale dello sport come.

