A scuola, si moltiplicano i casi di bullismo tra gli studenti. Gli insegnanti e le famiglie cercano nuove strategie per fermare questa escalation. Cambiare approccio e affrontare il problema in modo diverso sembra essere la strada più efficace per proteggere i ragazzi e creare un ambiente più sicuro.

Parlare di bullismo significa spesso concentrarsi sugli episodi più gravi e sulle sanzioni da applicare. Ma esiste un’altra strada, più lenta e meno visibile, che punta alla prevenzione e alla crescita collettiva. È questo il messaggio emerso a Torre del Greco durante l’evento “Contro il bullismo noi. Musica&Core”, promosso da UNICEF con il coinvolgimento dell’ICS “Giampietro-Romano” e il patrocinio dell’amministrazione comunale. Un momento di confronto pensato per i più piccoli, ma capace di lanciare un segnale chiaro anche agli adulti. A intervenire è stato Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti, che ha messo in discussione l’impostazione dominante delle politiche contro il bullismo e il cyberbullismo. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Bullismo a scuola, cambiare metodo è possibile

Approfondimenti su Bullismo Scuola

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bullismo a scuola: perché si continua a fare finta di niente

Ultime notizie su Bullismo Scuola

Argomenti discussi: Bambina di 10 anni vittima di bullismo cambia scuola ma il nuovo istituto la respinge; Bullismo, premiato il progetto MaBasta; Giornata contro il Bullismo: 5 domande (non banali) da fare a tuo figlio per capire se va tutto bene; Bambina bullizzata a 10 anni costretta a cambiare scuola. Sgradita dall'istituto prescelto, reindirizzata e finalmente felice: Andavano...

Bullismo a scuola, i primi casi a 7 anni: «Crescenti fragilità»La Rete provinciale: lavoro di sensibilizzazione fin dai più piccoli. Cinque team emergenziali sul territorio. ecodibergamo.it

Bambina di 10 anni vittima di bullismo cambia scuola ma il nuovo istituto la respingeFELTRE (BELLUNO) - Bambina vittima di bullismo è costretta a cambiare scuola, ma l’istituto comprensivo di Seren del Grappa e Pedavena le chiude le porte. I genitori, infatti, ... ilgazzettino.it

“Da insegnante di scuola primaria devo dire che non mi è capitato di assistere a fenomeni di bullismo vero e proprio. Però, quando mi capitava di constatare l' esercizio della prepotenza o della derisione nei confronti di qualche bambino subito agivo con ferm facebook

“Quando gli adulti costruiscono alleanze tra scuola, famiglia e territorio, il bullismo perde forza e il disagio può essere affrontato prima che diventi sofferenza profonda”. Luca Massaccesi di @_ClaudiaConte x.com