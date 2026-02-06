Bulbarelli la gaffe costa caro | anticipa la sorpresa di Mattarella ed è punito Escluso dalla telecronaca

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriverà allo stadio di San Siro a bordo di uno storico tram milanese. Alla guida, un conducente d'eccezione: Valentino Rossi. Il Capo dello Stato sarà protagonista di un video in cui viaggerà come un cittadino qualunque, su un tram dove saliranno e scenderanno persone comuni ma anche passeggeri speciali. È questa la sorpresa anticipata qualche giorno fa dal vicedirettore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, rivelazione che gli è costata la telecronaca del grande evento sulla Rai. Bulbarelli, durante la conferenza stampa di presentazione del palinsesto olimpico, aveva infatti annunciato una "clamorosa sorpresa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Olimpiadi di Londra 2012 con la Elisabetta II e James Bond".

