Questa sera al Teatro Manzoni di Pistoia, Buffa ha raccontato la vita e la morte di Kobe Bryant. La serata si è trasformata in una vera e propria cronaca, tra emozioni forti e ricordi intensi. La sala ha ascoltato con attenzione, mentre si alternavano aneddoti e immagini sul grande campione, in un evento che ha coinvolto il pubblico fino all’ultimo minuto.

A chi se lo starà chiedendo, la risposta è no: in questa storia tanto epica quanto drammatica, Pistoia e Cireglio no, non mancano. Perché lì c’è un pezzo di vita che per Kobe Bryant è stato a lungo il "dolce ricordo", la fotografia di una famiglia felicemente unita. E poi perché chi ci mette voce e firma è Federico Buffa. E tanto basta per sapere già che " Otto infinito. Vita e morte di un mamba " (giovedì 12 febbraio alle 20.45 al Teatro Manzoni), sarà una cronaca rigorosa, appassionata e infiammata. Così com’è stato quelle indimenticabili volte – dal 1995 al 2013 –, che Buffa ci ha messo la voce quando si trattava di raccontare l’Nba, a far scoprire a molti una passione che neanche sapevano d’avere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Buffa racconta Kobe al Manzoni: "Vita e morte di un mamba". E sarà di nuovo telecronaca

Federico Buffa ha raccontato la figura di Kobe Bryant, definendolo uno spettacolo carico di emozioni.

