Bufera sul Pgt arriva l’archiviazione | È stata ristabilita la verità dei fatti

La bufera sul Piano di Governo del Territorio si chiude con l’archiviazione del procedimento penale. Due anni dopo l’iniziale denuncia, il giudice ha deciso di non procedere contro Eliana Capizzi, all’epoca presidente dell’assise e ora consigliera di minoranza. La stessa Capizzi commenta: “Ristabilita la verità dei fatti e tutelata la mia integrità”. La vicenda si era scatenata durante il consiglio comunale sull’approvazione del piano, ora tutto si conclude con questa decisione ufficiale.

La denuncia scattò dopo l'infuocato consiglio comunale di adozione del Pgt, due anni dopo è archiviazione per il procedimento penale, per interruzione di pubblico servizio, a carico dell'allora presidente dell'assise (oggi consigliera di minoranza) Eliana Capizzi: "Un epilogo - così l'ex presidente - che ristabilisce la verità dei fatti e tutela la correttezza del mio operato istituzionale". Quella sera, era il 23 gennaio 2024, Capizzi, in veste di presidente, chiuse la seduta consiliare e lasciò l'aula. Poche ore prima, sulla base di "gravi anomalie procedurali" riscontrate, aveva provveduto a ritirare dall'ordine del giorno il punto relativo all'adozione del Pgt.

