Buche e disservizi in via Eugenio L’Emiro | residenti chiedono intervento urgente

Residenti e passanti si scontrano con buche profonde e pezzi di asfalto mancanti lungo tutta la via Eugenio l’Emiro a Palermo. La strada, nel quartiere di Zisa, è piena di dislivelli e avvallamenti, che rendono difficile il passaggio di auto e pedoni. Nonostante le richieste di intervento da parte dei cittadini, le autorità sembrano ignorare la situazione, lasciando la strada sempre più abbandonata. La gente chiede che si intervenga subito prima che si verifichino incidenti o danni più gravi.

**Buche, disservizi, silenzio: la via Eugenio l’Emiro è ormai un’area abbandonata.** Nel cuore del quartiere di Zisa, a Palermo, la via Eugenio l’Emiro è ormai un’area di disintegrazione urbana. Dopo mesi di segnalazioni e richieste di intervento, la strada – che dovrebbe connettere il centro storico alla zona residenziale – è ormai un campo di buche, di pavimentazioni in cattivo stato e di disservizi tecnici. Eppure, nonostante la presenza costante di residenti e utenti della strada, nessun intervento significativo è stato effettuato. Il problema, che coinvolge centinaia di abitanti, è ormai diventato una questione di quotidiana degradazione urbana, con conseguenze dirette sulla sicurezza, la mobilità e la qualità della vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Eugenio L’Emiro

Via Eugenio l'Emiro è piena di buche.

Dopo il passaggio del ciclone Harry, molte zone della Sicilia, in particolare le isole minori e alcune province, hanno subito danni significativi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Eugenio L’Emiro

Argomenti discussi: Via Case Rocca tra buche e immondiziamondizia :: Segnalazione a Palermo; La denuncia di un lettore: Buche e dissesti da oltre 20 anni in via Celestino V :: Segnalazione a Pescara; Strada piena di buche, danni alle auto. La rabbia di un residente; Lettera all'assessore Boni sul degrado e i disagi a Pratantico.

Via Case Rocca tra buche e immondiziaGià da più di due mesi assistiamo al perenne degrado e disservizio in via Case Rocca. Ci sono numerose buche profonde, pali della messa in sicurezza e segnaletiche abbandonate che creano oltre una gin ... palermotoday.it

Pericolo buche nel tratto di strada che porta alla rotonda di via OretoPercorro ogni mattina, dopo aver lasciato mia figlia a scuola al liceo Danilo Dolci di via Fichidindia, e dopo essermi inserito nella corsia centrale dell'autostrada E90 nel tratto Messina-Palermo per ... palermotoday.it

Continuo a ricevere messaggi su buche in ogni parte della città. Mi sono soffermato negli ultimi mesi su questo disservizio perché negli ultimi tempi ha provocato moltissimi incidenti e purtroppo anche qualche morto. Ma non posso stare dietro a ogni singola b facebook