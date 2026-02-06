Brignone la nuova portabandiera dell’Italia per i Giochi del 2026 a Milano Cortina

Federica Brignone sarà la prima atleta italiana a sfilare come portabandiera ai prossimi Giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice, considerata la più vincente di sempre in Coppa del Mondo, rappresenta l’Italia con orgoglio e determinazione. La sua presenza in questa veste simbolica mostra quanto sia apprezzata nel mondo sportivo e quanto l’Italia punti forte su di lei per questa grande occasione.

Federica Brignone, la sciatrice italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo, sarà una delle tre portabandiera dell’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La donna, nata a Milano il 14 luglio 1990, ha ottenuto il ruolo ufficiale per la cerimonia inaugurale, che si terrà oggi, venerdì 6 febbraio, a Cortina d’Ampezzo. Con il tricolore in mano, e insieme ad Amos Mosaner, oro nel curling a Pechino 2022 insieme a Stefania Constantini, Brignone sarà tra i primi a salutare la rassegna a cinque cerchi. La sua presenza è un tocco di eleganza e di forza, simbolo della rinnovata energia dell’Italia alla vigilia del più grande evento sportivo invernale della sua storia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Federica Brignone sarà la portabandiera dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Per i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026, sono stati selezionati i portabandiera italiani: Arianna Fontana e Federico Pellegrino rappresenteranno Milano, mentre Federica Brignone e Amos Mosaner saranno i portabandiera di Cortina.

