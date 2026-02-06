Nei primi episodi della quarta stagione di Bridgerton, alcuni fan hanno notato un dettaglio che non quadrava con il periodo storico rappresentato. In particolare, un elemento fuori tempo ha fatto scattare discussioni tra chi segue la serie e gli appassionati di storia, che hanno subito puntato il dito su questa incongruenza. La scena ha acceso un dibattito acceso sui social, con molti che si chiedono se si tratti di un errore o di una scelta stilistica.

Secondo chi ha segnalato l’errore, il cerotto sarebbe un oggetto fuori tempo massimo per l’epoca Regency in cui è ambientata la serie. Sui social, soprattutto su Reddit e X, il dettaglio è stato analizzato al fermo immagine, con confronti storici e commenti ironici. «Una volta che l’ho visto, non sono più riuscita a togliermelo dalla testa», scrive una fan. Un altro aggiunge: «Capisco le libertà creative, ma questo è troppo moderno». L’episodio ha riaperto una discussione che accompagna Bridgerton fin dal debutto. La serie non ha mai puntato sull’aderenza storica rigorosa, preferendo mescolare epoche, riferimenti pop e soluzioni visive contemporanee. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bridgerton 4, c'è un dettaglio che ha mandato in tilt i fan più attenti

Approfondimenti su Bridgerton 4

Gli appassionati della serie hanno subito notato una svista storica nei nuovi episodi di Bridgerton 4, appena arrivati su streaming.

Sophie Codegoni, nota protagonista del mondo dello spettacolo, ha annunciato il suo prossimo ritorno in televisione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bridgerton Auditions and How the Cast Landed Their Roles

Ultime notizie su Bridgerton 4

Argomenti discussi: Bridgerton 4: la data di uscita, la trama e tutto quello che c'è da sapere sulla love story di Benedict e Sophie; Bridgerton 4 perde cinque protagonisti: ecco gli attori che hanno detto 'no' al ritorno e perché; Bridgerton 4, la nuova coppia: Sesso e balli in maschera. Anche la cameriera Sophie si innamora; Cosa pensiamo di Bridgerton 4, spoiler l'amore trionfa a ogni età (tra seconde chance e tormenti).

Da Harry Potter a Bridgerton 4: chi è la nuova cattiva della stagioneRicordate Cho Chang di Harry Potter? Interpreta Araminta Gun, la matrigna arrogante della quarta stagione di Bridgerton ... 105.net

Bridgerton – Stagione 4, recensione della Prima Parte: è il turno di Benedict!La recensione di Bridgerton - Stagione 4 Prima Parte, disponibile su Netflix dal 29 gennaio, dedicata al secondogenito di famiglia, Benedict. cinefilos.it

Il trailer della parte 2 di Bridgerton 4 ha acceso un dibattito acceso tra i fan. Un dettaglio, in particolare, non è passato inosservato: un’atmosfera di lutto che ha fatto nascere una domanda inevitabile. C’è davvero una morte in arrivo Tra indizi visivi, riferimenti facebook