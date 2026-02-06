Braglia netto sul rigore dell’Atalanta | Discutibilissimo Questi i problemi dei bianconeri in vista del match contro la Lazio Cos’ha detto

Braglia non ha paura di dire quello che pensa. Durante la telecronaca, ha definito il rigore concesso all’Atalanta “discutibilissimo” e ha sottolineato che questa decisione rischia di complicare il morale della Juventus in vista della prossima partita contro la Lazio. Il commentatore ha anche elogiato il modo di giocare di Spalletti, ma non ha nascosto la sua insoddisfazione per le scelte arbitrali che, secondo lui, hanno influenzato l’esito della sfida.

Braglia analizza la sconfitta con l'Atalanta a Maracanà, elogiando il gioco di Spalletti ma criticando la gestione arbitrale. Il giorno dopo l'amara eliminazione dalla Coppa Italia, l'ambiente bianconero si divide tra chi contesta il risultato e chi prova a guardare oltre il tabellino. Tra le voci che invitano all'equilibrio spicca quella di Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio durante la trasmissione "Maracanà". L'ex portiere ha offerto una lettura controcorrente del match contro l'Atalanta, puntando il dito su una decisione arbitrale che, a suo dire, avrebbe pesantemente indirizzato la qualificazione, pur non risparmiando critiche alla mancanza di cinismo degli uomini di Luciano Spalletti.

