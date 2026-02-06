bpm utile a 2 miliardi resteremo indipendenti

Banco Bpm chiude il bilancio con un utile di 2 miliardi e ribadisce l’intenzione di rimanere indipendente. Oggi l’azienda ha presentato i dati del 2025, con dividendi elevati che faranno felici gli azionisti. La banca si mostra ferma sulla sua strategia, senza pensare a fusioni o acquisizioni.

Giornata di conti con la condivisione dei dati relativi all’esercizio 2025 di Banco Bpm, Bper e Credem che confermano generosi dividendi per gli azionisti. A chiudere il 2025 con un utile superiore ai 2 miliardi di euro (2,08, per la precisione) è Banco Bpm. Un risultato al di sopra degli 1,95 miliardi messi a piano, che comporta una cedola di un euro ad azione, pari a un monte dividendo di 1,5 miliardi di euro. La banca guidata da Giuseppe Castagna, in ‘anticipo’ sui target di distribuzione di 150 milioni, può quindi confermare l’obiettivo di restituire agli azionisti oltre 6 miliardi di euro nel quadriennio 2024-2027. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Banco Bpm ha chiuso l’anno con un utile di oltre due miliardi e mezzo di euro, sorprendendo gli analisti e i mercati.

Ferrovie dello Stato registra un ritorno all'utile e annuncia investimenti per 18 miliardi di euro, consolidando la strategia del Piano 2025-2029.

