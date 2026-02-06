Bpm ha un' Anima in più nel motore

Banco Bpm chiude il 2025 con risultati migliori del previsto. La banca ha registrato utili superiori di 130 milioni rispetto alle stime e si avvicina già agli obiettivi fissati per il 2027. Dopo aver superato l’attacco di Unicredit, Banco Bpm si presenta con un bilancio solido e una buona prospettiva per il futuro.

Sopravvissuta all'assalto di Unicredit, Banco Bpm manda in archivio un 2025 con utili superiori di 130 milioni rispetto alle stime e già vicini al target indicato dal piano al 2027. L'istituto guidato da Giuseppe Castagna, che ha consolidato Anima dal secondo trimestre, ha raggiunto un utile netto di 2,08 miliardi, in crescita dell'8,4% rispetto a quanto totalizzato l'anno precedente quando si era fermato a 1,92 miliardi. Escludendo l'apporto della società dei fondi, i profitti sarebbero stati a quota 1,77 miliardi. «Siamo soddisfatti della banca e del business model che abbiamo costruito», ha detto Catagna agli analisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

