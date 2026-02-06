Bottino da capogiro Almeno 100mila euro Il pm apre fascicolo contro ignoti

La rapina ha fruttato almeno 100 mila euro, ma il valore potrebbe salire ancora. La polizia sta indagando e ha aperto un fascicolo contro ignoti. Gli investigatori cercano di capire come siano riusciti i ladri a svaligiare il luogo e quantificare i danni complessivi. La scena del colpo resta sotto stretta sorveglianza, mentre si attendono sviluppi nelle prossime ore.

Il bottino ha superato quota 70 mila e si prepara nelle stime a sfondare i 100 mila euro. A cui, per quantificare il valore totale del colpo, bisognerà aggiungere gli ingenti danni, non ancora delineati. Nel complesso, una cifra di tutto rispetto quella realizzata dai malviventi che verso le 2 della notte tra martedì e mercoledì hanno razziato la gioielleria 'Bluespirit' al centro commerciale Esp. Senza nome, al momento. Se ne conosce solo il numero: cinque. Il pm di turno Stefano Stargiotti ha di conseguenza aperto un fascicolo contro ignoti per furto pluriaggravato e per ricettazione dell'auto - una Fiat Panda - usata sia da ariete che per muoversi agevolmente lungo i corridoio dell'edificio e guadagnare più in fretta la fuga dallo stesso varco iniziale.

