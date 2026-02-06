Bottiglia rotta come arma per minacciare e rubare la macchina | arrestato

I Carabinieri di Santa Maria a Monte hanno arrestato un uomo di 27 anni, accusato di aver usato una bottiglia rotta come arma per minacciare e rubare un’auto. La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare firmata dal Gip di Pisa.

Nella mattinata dello scorso 5 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria a Monte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti di un cittadino straniero di 27 anni. L'attività d'indagine, è stata avviata dopo.

