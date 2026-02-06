Borno | carnevale Bornese

Da bresciatoday.it 6 feb 2026

Domenica 8 febbraio Borno si trasforma in un grande palcoscenico di colori e allegria. Le strade si riempiranno di maschere e travestimenti, mentre bambini e adulti si preparano a vivere una giornata di festa. Gli organizzatori, gli Oratori dell'Altopiano del Sole e la Proloco, hanno promesso un evento semplice e spensierato, dedicato a tutta la comunità.

