Borno | carnevale Bornese

Domenica 8 febbraio Borno si trasforma in un grande palcoscenico di colori e allegria. Le strade si riempiranno di maschere e travestimenti, mentre bambini e adulti si preparano a vivere una giornata di festa. Gli organizzatori, gli Oratori dell'Altopiano del Sole e la Proloco, hanno promesso un evento semplice e spensierato, dedicato a tutta la comunità.

Carnevale Borno: Presepe Meccanico Nel paesaggio di Borno, presso la Chiesetta di San Fiorino, si trova il Presepe Meccanico, un'opera artistica creata dall'artista G. Carnevale Bonorva 2025 Domenica 8 febbraio il centro storico di Borno si colora con un evento dedicato alle famiglie e ai più piccoli Carnevale bornese 2026 sarà una giornata piena di allegria, in compagnia, tra musica e risate.

