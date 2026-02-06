Bormio terza prova maschile senza big | solo un azzurro in gara

Questa mattina a Bormio si è svolta la terza prova cronometrata della discesa libera maschile ai Giochi di Milano Cortina 2026. Solo un italiano ha preso parte alla gara, mentre gli altri big dello sci sono rimasti a casa. La pista della Stelvio si è presentata in condizioni perfette, ma la gara è stata solo un test con pochi protagonisti in pista.

La terza prova cronometrata della discesa libera maschile ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è stata disputata sulla Stelvio di Bormio, scenario di una sessione caratterizzata da assenze pesanti tra gli iscritti e da un squillo di competitività tra i partecipanti rimasti. La gara ha visto un numero significativo di forfait, con 21 atleti che non hanno preso il via su 44 iscritti, e un solo concorrente che non ha completato il percorso. Il risultato ha premiato il canadese James Crawford, capace di chiudere in 1:54.95, tallonato da una serie di atleti che hanno mostrato ben più che una prestazione prudente lungo tratti della discesa.

