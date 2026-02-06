Bonelli condanna senza riserve le violenze di Torino e si schiera dalla parte degli agenti. In un video, l’esponente di Europa Verde sottolinea che un gruppo di teppisti non può fermare le manifestazioni pacifiche di decine di migliaia di persone. La sua presa di posizione arriva dopo gli scontri che sono scoppiati durante una protesta in città.

(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 “Gruppo di teppisti criminali non può condizionare decine di migliaia di persone che manifestano democraticamente e pacificamente”, la video dichiarazione di Angelo Bonelli. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Torino Violenza

Durante una trasmissione televisiva, Vespa ha affrontato Bonelli sulle recenti violenze avvenute a Torino e durante il corteo dell’Avs.

Gli scontri di ieri a Torino hanno portato nuovamente in piazza le tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Bonelli: Condanniamo le violenze di Torino senza esitazione, solidarietà agli agenti

Ultime notizie su Torino Violenza

Argomenti discussi: Bonelli: Condanniamo le violenze di Torino senza esitazione, solidarietà agli agenti; Bonelli e Fratoianni (AVS): Torino Violenza inaccettabile, piena solidarietà alla troupe Rai e agli agenti feriti. Difendere il diritto a manifestare senza ambiguità. Dalla destra volgari attacchi contro di noi; Meloni visita in ospedale il poliziotto aggredito durante il corteo a Torino; Intense nevicate in Calabria, mezzi e personale Anas al lavoro.

Bonelli: Condanniamo le violenze di Torino senza esitazione, solidarietà agli agenti – Il video(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 Gruppo di teppisti criminali non può condizionare decine di migliaia di persone che manifestano democraticamente e pacificamente, la video dichiarazione di Ange ... open.online

Bonelli: Condanniamo le violenze di Torino senza esitazione, solidarietà agli agenti(Agenzia Vista) Roma, 1 febbraio 2026 Gruppo di teppisti criminali non può condizionare decine di migliaia di persone che manifestano democraticamente e pacificamente, la video dichiarazione di ... la7.it

Bonelli: Condanniamo le violenze di Torino senza esitazione, solidarietà agli agenti x.com

Ha risposto a tutto, e anche di più. Il deputato di Avs Angelo Bonelli, intervenendo alla Camera, si è rivolto direttamente al ministro dell’Interno Piantedosi e ha detto tutto quello che oggi andava detto sui fatti di Torino, sulle vergognose accuse di “connivenza” facebook