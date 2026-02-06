Bolletta shock da 56mila euro l’incubo di una donna in Emilia | cos’è successo e come è riuscita a evitarla

Una donna di Reggio Emilia si è trovata davanti a una bolletta dell’acqua da 56 mila euro. La cifra ha spaventato, ma per fortuna ha scoperto come evitarla. La situazione ha generato sconcerto nella sua famiglia, e ora si cerca di capire cosa sia successo e come evitare che simili errori si ripetano.

56mila euro. È questa la cifra shock che una donna di Reggio Emilia si è vista recapitare nella bolletta dell'acqua di Arca. La lavoratrice, separata e con un reddito mensile di circa 1.200 euro, si è trovata di fronte a un conto impossibile da sostenere nonostante fosse abituata a conti idrici semestrali da alcune centinaia di euro. La donna, come ricostruisce Il Resto del Carlino, ha quindi tentato subito di avere chiarimenti sulla situazione contattando ripetutamente gli uffici della società idrica, ma senza ottenere spiegazioni convincenti. Era certa, però, di non aver consumato quell'enorme quantità di acqua e si è così rivolta alla sede reggiana di Federconsumatori per far luce sull'accaduto.

