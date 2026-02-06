Boccia Pd | Il Dl Sicurezza è un decreto fuori dalla Costituzione lo avverseremo – Il video

Il leader del Pd, Boccia, torna a criticare il decreto Sicurezza, che definisce “fuori dalla Costituzione”. Dice che il partito lo combatterà, perché la sicurezza deve rispettare i principi fondamentali della carta costituzionale. La polemica si riaccende mentre il governo insiste sulla necessità di misure più dure. Boccia sottolinea che la sicurezza non può essere un motivo per aggirare le leggi.

(Agenzia Vista) Roma, 4 febbraio 2026 “La sicurezza è un valore non negoziabile, entro i limiti della costituzione. Questo sforzo comune è la dimostrazione, nonostante le provocazioni della destra, l'utilizzo dei numeri parlamentari come muscoli alternativi anche al confronto unitario che è stato più volte chiesto. Lo diciamo perchè noi abbiamo messo sul tavolo delle proposte chiare, che tra l'altro non nascono nemmeno oggi. Le proposte unitarie delle opposizioni sulle necessità di togliere i fondi ai centri in Albania e concentrarli sulle forze dell’ordine, è una mozione unitaria dell’opposizione sulla quale non ha mai risposto questo governo.🔗 Leggi su Open.online

La polemica sul nuovo decreto sicurezza si infiamma.

Le opposizioni si uniscono contro le recenti dichiarazioni del ministro Piantedosi.

