Blue economy rafforzata la collaborazione tra Camera di Commercio e Capitaneria di Porto di Gaeta

Oggi a Gaeta si è rafforzata la collaborazione tra la Camera di Commercio di Frosinone e Latina e la Capitaneria di Porto. I rappresentanti delle due istituzioni si sono incontrati per discutere di progetti legati alla blue economy e alla tutela delle risorse marine. L’obiettivo è lavorare insieme per promuovere lo sviluppo sostenibile e garantire un uso più responsabile del mare. Durante l’incontro sono stati pianificati nuovi interventi e iniziative che coinvolgeranno imprese e operatori locali.

Gaeta, 6 febbraio 2026 – Nella giornata di oggi il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, di Assonautica Italiana e di Si.Camera, Giovanni Acampora, ha incontrato il comandante della Capitaneria di Porto di Gaeta, Felice Monetti, insediatosi da pochi mesi alla guida del presidio marittimo. Ad accompagnare il presidente Acampora, il responsabile dell'area Economia del Mare di Informare, Felice D'Argenzio. Nel corso del cordiale colloquio, dopo aver omaggiato Monetti con la targa del Blue Forum Italia Network e aver ricevuto a sua volta un omaggio dalla Capitaneria, Acampora ha rivolto al comandante Monetti il proprio benvenuto, rinnovando la piena disponibilità a proseguire e rafforzare il rapporto di collaborazione istituzionale con la Capitaneria di Porto, punto di riferimento strategico per la sicurezza, lo sviluppo e la crescita del sistema marittimo del territorio.

