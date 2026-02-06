Bimbo nasce con la camicia Il sacco amniotico intatto | Così il mio parto perfetto

Una donna ha avuto un parto insolito e molto naturale in Toscana. Mentre il sacco amniotico rimaneva intatto, il suo bambino è nato ancora con la camicia, cioè avvolto nel sacco amniotico. La madre racconta che si è trattato di un parto perfetto, senza complicazioni. La notizia arriva mentre prosegue la discussione sulla possibile chiusura del Punto Nascita della Gruccia, che tiene alta la preoccupazione tra i cittadini e le istituzioni locali.

Mentre il futuro del Punto Nascita della Gruccia continua a preoccupare - la mobilitazione prosegue e il tema rimane al centro del dibattito politico e sociale - due sere fa poco dopo le 21.30, il Punto Nascita ha regalato un momento di gioia e speranza: è nato Edoardo, il piccolo è venuto al mondo "con la camicia", ossia all’interno del sacco amniotico intatto, direttamente nell’acqua della vasca nativa in cui la madre, Silvia, stava partorendo. Secondo il detto popolare, chi nasce in questo modo porta fortuna, ma l’evento ha avuto anche un significato medico e simbolico, dimostrando la capacità del reparto di offrire cure personalizzate e sicure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo nasce con la camicia. Il sacco amniotico intatto: "Così il mio parto perfetto" Approfondimenti su Punto Nascita Gruccia Parto in acqua e con sacco amniotico intatto: quando si dice ‘nascere con la camicia’ Ieri sera a Montevarchi, poco dopo le 21,30, un bambino è nato in modo insolito nel punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Nasce “con la camicia” alla Gruccia: parto in acqua per il piccolo Edoardo Una donna ha dato alla luce il suo bambino in acqua, in un parto in acqua avvenuto ieri sera all’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Come I Neonati Escono Dal Sacco Amniotico! Ultime notizie su Punto Nascita Gruccia Argomenti discussi: Gabriel, il bimbo nato con la malattia che ruba sangue al cervello: l'operazione al Policlinico; Bimbo nasce con la camicia. Il sacco amniotico intatto: Così il mio parto perfetto; Bimbo nato a bordo dell'ambulanza diretta verso il Gom, il parto grazie all'équipe del 118; Nasce con la camicia in acqua alla Gruccia. Bimbo nasce con la camicia. Il sacco amniotico intatto: Così il mio parto perfettoÈ un caso rarissimo: il lieto evento si svolge naturalmente e senza rottura delle acque. Festa alla Gruccia, nei giorni in cui il reparto è in pericolo. Il racconto della mamma. . lanazione.it Edoardo è nato con la camicia. Un parto insolito ed emozionanteUna nascita particolarmente dolce all’ospedale della Gruccia di Montevarchi. Edoardo è venuto alla luce avvolto nel sacco amniotico nell’acqua della vasca nativa al punto nascita del Valdarno ... msn.com NASCE CON LA CAMICIA, IN ACQUA ALLA GRUCCIA Ieri sera, poco dopo le 21.30, al punto nascita dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia è avvenuto un evento insolito: un bimbo è venuto al mondo avvolto nel sacco amniotico nell’acqua della vasca nati facebook La mamma non fa in tempo ad entrare in ospedale, bimbo nasce tra le braccia dei soccorritori - La corsa di una coppia all’ospedale di Piacenza, con lei al nono mese di gravidanza,... - PiacenzaSera x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.