Dopo cinque anni di impegno e passione, la pallacanestro si trova di fronte a un bilancio deludente. La situazione si fa complicata, e ora il peggio potrebbe arrivare. Il rapporto con uno sponsor, che conosceva la disciplina da dentro, sembra essere arrivato a un punto di svolta.

Tanto per chiarire: qui non si parla di un ‘semplice’ sponsor, passione e impegno economico, da cinque anni, al di sopra di ogni sospetto, ma di uno che la pallacanestro la conosce dal profondo per averla praticata prima da giocatore poi da arbitro. Abbastana per fornire una visione realistica della situazione in casa General Contractor a due giorni dalla sfida con Piombino (domenica ore 18 al PalaTriccoli). Daniele Ciaccafava, bilancio a 34 di stagione, decimo posto in classifica puntuale vittima sacrificale, fin qui (unica eccezione Luiss Roma) negli scontri diretti con le big. Ben altre le premesse della vigilia: persino coach Ghizzinardi si era sbilanciato aprendo all’ipotesi di un piazzamento dal sesto posto in su per il via libera diretto nei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Bilancio deludente. E il difficile arriva ora"

Approfondimenti su Bilancio Deludente

Il Perugia di serie C si presenta al prossimo impegno con maggiore fiducia dopo il pareggio contro il Bra, risultato che interrompe una fase difficile.

La Correggese ha annunciato l’arrivo di Formato, che arriva dalla Cittadella.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bilancio Deludente

Argomenti discussi: Bilancio deludente. E il difficile arriva ora; Bilancio dell’Unione deludente: KN Balagopal; Serie C Girone A. Cittadella deludente: solo 4 punti in cinque gare del girone di ritorno; Ferentino, l'affondo dell'opposizione: Rotatoria di Pontegrande simbolo del fallimento amministrativo e del degrado.

Bilancio deludente. E il difficile arriva oraTanto per chiarire: qui non si parla di un ‘semplice’ sponsor, passione e impegno economico, da cinque anni, al ... msn.com

Giarre, fumata nera dal Ministero: il bilancio resta in bilico e cresce la preoccupazioneNessuna buona notizia da Roma. Il tanto annunciato e atteso viaggio della speranza al Ministero dell’Interno si è ridotto a un più sobrio – e altrettanto deludente – collegamento da remoto, nel cors ... gazzettinonline.it

Calciomercato. . Andrea Longoni traccia un bilancio sul "deludente" calciomercato invernale del Milan facebook