Bilancio deludente E il difficile arriva ora
Dopo cinque anni di impegno e passione, la pallacanestro si trova di fronte a un bilancio deludente. La situazione si fa complicata, e ora il peggio potrebbe arrivare. Il rapporto con uno sponsor, che conosceva la disciplina da dentro, sembra essere arrivato a un punto di svolta.
Tanto per chiarire: qui non si parla di un ‘semplice’ sponsor, passione e impegno economico, da cinque anni, al di sopra di ogni sospetto, ma di uno che la pallacanestro la conosce dal profondo per averla praticata prima da giocatore poi da arbitro. Abbastana per fornire una visione realistica della situazione in casa General Contractor a due giorni dalla sfida con Piombino (domenica ore 18 al PalaTriccoli). Daniele Ciaccafava, bilancio a 34 di stagione, decimo posto in classifica puntuale vittima sacrificale, fin qui (unica eccezione Luiss Roma) negli scontri diretti con le big. Ben altre le premesse della vigilia: persino coach Ghizzinardi si era sbilanciato aprendo all’ipotesi di un piazzamento dal sesto posto in su per il via libera diretto nei playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
