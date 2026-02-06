Biglietto maggiorato per turisti una pioggia di milioni e una nuova linea | le novità sul Delfino verde

La Regione ha deciso di aumentare i prezzi dei biglietti per i turisti che usano il Delfino Verde. La novità arriva insieme a un finanziamento di 37 milioni di euro per cinque anni di servizi marittimi in Friuli Venezia Giulia. La decisione ha suscitato molte proteste e preoccupazioni tra chi viaggia spesso con questa linea.

Il nuovo bando mantiene la società a gestire la flotta. Previsto un nuovo scalo a Duino, mentre si potrà arrivare sulla costa friulana in due ore e mezza di navigazione Dalla Regione un finanziamento da 37 milioni di euro per cinque anni di viaggio via mare in Friuli Venezia Giulia. Nasce un collegamento diretto tra Trieste, Grado e Lignano e un nuovo approdo a Duino. Linee che si sono dimostrate valide per i turisti, ma ancora di più per i locali, che le hanno sfruttate d'estate per il trasporto dal molo Bersaglieri a Barcola e Grignano o, anche d'inverno, fino a Muggia. Un aumento complice forse la paura del naufragio.🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

