Berti-Francesconi a segno il Cesena si rialza Pescara sempre più ultimo

Da gazzetta.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cesena torna a vincere davanti al suo pubblico dopo più di un mese, battendo il Pescara 2-0. Berti e Francesconi segnano i gol che risollevano la squadra dopo molte partite senza vittoria. Il Pescara, invece, resta in fondo alla classifica e fatica a trovare punti. La partita si è giocata con intensità, ma alla fine sono stati i locali a festeggiare.

Uno dei nodi principali della stagione del Cesena è stato, finora, il "mal di casa": la vittoria fra le mura amiche latitava da quasi due mesi. Ma i bianconeri l'hanno ritrovata: il venerdì di B porta ai romagnoli un sorriso grande come quello dei 2004 più interessanti, Berti e Francesconi, in gol nel 2-0 al Pescara. Vittoria che significa approdo al quinto posto solitario, staccando per ora Modena e Juve Stabia. Gli abruzzesi invece rimangono mestamente ultimi a quota 15, col rischio che questa 23esima giornata li affossi ulteriormente rispetto alla concorrenza. Un girone fa, Pescara-Cesena ha vestito i panni di gara inaugurale della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

berti francesconi a segno il cesena si rialza pescara sempre pi249 ultimo

© Gazzetta.it - Berti-Francesconi a segno, il Cesena si rialza. Pescara sempre più ultimo

Approfondimenti su Cesena Pescara

DIRETTA | Cesena Pescara 1-0: gran gol di Berti

Il Cesena passa in vantaggio contro il Pescara al 25’ con un gol di Berti.

DIRETTA | Cesena Pescara 1-0: gran gol di Berti, Shpendi fallisce il raddoppio

Il match tra Cesena e Pescara si sblocca al primo tempo con un gol di Berti, che mette i padroni di casa in vantaggio.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cesena Pescara

berti francesconi a segnoBerti-Francesconi a segno, il Cesena si rialza. Pescara sempre più ultimoI bianconeri ritrovano la vittoria in casa che mancava dal 13 dicembre, continua la crisi degli abruzzesi ... msn.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.