Berti-Francesconi a segno il Cesena si rialza Pescara sempre più ultimo

Il Cesena torna a vincere davanti al suo pubblico dopo più di un mese, battendo il Pescara 2-0. Berti e Francesconi segnano i gol che risollevano la squadra dopo molte partite senza vittoria. Il Pescara, invece, resta in fondo alla classifica e fatica a trovare punti. La partita si è giocata con intensità, ma alla fine sono stati i locali a festeggiare.

Uno dei nodi principali della stagione del Cesena è stato, finora, il "mal di casa": la vittoria fra le mura amiche latitava da quasi due mesi. Ma i bianconeri l'hanno ritrovata: il venerdì di B porta ai romagnoli un sorriso grande come quello dei 2004 più interessanti, Berti e Francesconi, in gol nel 2-0 al Pescara. Vittoria che significa approdo al quinto posto solitario, staccando per ora Modena e Juve Stabia. Gli abruzzesi invece rimangono mestamente ultimi a quota 15, col rischio che questa 23esima giornata li affossi ulteriormente rispetto alla concorrenza. Un girone fa, Pescara-Cesena ha vestito i panni di gara inaugurale della stagione.

