Mauro Berruto, allenatore di successo, si racconta tra teatro, sport ed etica. In un percorso che unisce passione e valori, Berruto rivela come il suo lavoro vada oltre il campo da gioco, toccando anche il mondo dell’arte e della riflessione morale. La sua figura emerge come quella di un allenatore che non si limita ai risultati, ma cerca di trasmettere un messaggio più profondo. La sua storia si intreccia con quella di “New Olympic Stories”, un progetto che unisce sport e cultura in un racconto avvincente.

Capolavori. New Olympic Stories propone una lettura che attraversa sport, arte e parola, guidata da una figura poliedrica: Mauro Berruto. La sua crescita professionale ha toccato livelli importanti in ambiti diversi, passando dall’allenamento di pallavolo di alto livello, sia in Italia sia all’estero, all’impegno politico e culturale, fino all’attività di scrittura e di narrazione teatrale. Il progetto in questione propone un intreccio tra biografia, storia e ispirazione, offrendo al pubblico una prospettiva originale sul concetto di capolavoro e sull’ampiezza del mondo sportivo. capolavori. new olympic stories: una lettura che intreccia sport e arte Nell’impegno scenico, Capolavori. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Berruto: tra teatro, sport ed etica, il di un allenatore nell'Odissea

Approfondimenti su New Olympic Stories

Beadj, giovane artista siciliana, presenta il suo nuovo singolo “Odissea”, un viaggio sonoro tra musica classica ed elettronica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su New Olympic Stories

Argomenti discussi: Lo sport secondo Berruto; Milano - Capolavori arriva a Milano: lo sport come grande racconto umano, capace di parlare a tutti.; Mauro Berruto porta a teatro la sua opera: Capolavori sul palco a Milano; Mauro Berruto in Capolavori: New Olympic Stories - Follow The Monday.

Mauro Berruto in Capolavori: New Olympic Stories - Follow The MondayLunedì 9 febbraio 2026 alle 20.30 al Teatro Carcano di Milano (corso di Porta Romana 63) prosegue la nuova edizione di #FollowTheMonday, la rassegna culturale che ogni lunedì sera trasforma il teatro ... mentelocale.it

Il gesto di Mauro Berruto per la Palestina: lo sport come respiro di libertàLa scelta di tornare su una panchina, e non una qualunque ma quella della Palestina, ha fatto riaprire il dibattito: lo sport quanto può vedere lontano? Rispetto a Berruto, c'è un parallelismo, più ... sport.sky.it

Lunedì sera sarò al Teatro Carcano a Milano, in pieno clima olimpico, a parlare di sport, ma anche di letteratura, poesia ed arte. Qui per la biglietteria: https://teatrocarcano.com/eventi/capolavori-new-olympic-stories-mauro-berruto-2526.htm facebook

Al @TeatroCarcano di Milano, il 9 febbraio @mauroberruto sul palco con il lecture show CAPOLAVORI - New Olympic Stories x.com