Bergamo out ridisegnata la classifica di A2 | Brindisi nel gruppo di tesa

La classifica del campionato di A2 si è completamente rimessa in discussione dopo che la Blue Basket 1971 Bergamo ha rinunciato. Ora in testa ci sono quattro squadre, tra cui la Valtur Brindisi, che si trova a quota 32 punti. La decisione ha spostato gli equilibri del torneo, creando nuove opportunità e sfide per tutte le contendenti.

Quattro squadre in testa al campionato, fra cui la Valtur Brindisi, a quota 32. La Lega nazionale pallacanestro ha ridefinito la graduatoria del torneo di A2, a seguito della rinuncia da parte della Blue Basket 1971 Bergamo. La New Basket è in compagnia di Pesaro (prima nella classifica avulsa).🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

