Bergamo fontana chiusa in Piazza Pontida | Problemi allo scarico

La fontana di Piazza Pontida a Bergamo è stata chiusa e circondata con la recinzione. L’acqua non esce più, e il Comune spiega che ci sono problemi allo scarico. L’intervento per sistemare la situazione è già in programma, ma al momento non ci sono tempi certi per la riapertura. La fontana, dedicata a Pietro Ruggeri da Stabello, resta spenta e sotto osservazione.

IN CENTRO. L'opera dedicata al poeta Pietro Ruggeri da Stabello è stata recintata e spenta. Il Comune: presto l'intervento. Per i bergamaschi è come «un guardiano silenzioso» di piazza Pontida, presso cui trovare riparo e dissetarsi nei giorni più caldi dell'anno. Il monumento dedicato al poeta brembano Pietro Ruggeri da Stabello, con il busto del letterato e l'annessa fontana sottostantea, f bella mostra di sé da circa un secolo tra i portici di palazzo Ghislanzoni, in centro. Ma da qualche giorno l'area intorno al manufatto è stata d elimitata con nastri da cantiere. L'acqua non sta zampillando più alla base del monumento, al quale al momento non ci si può avvicinare.

