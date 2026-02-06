Benzema evita di parlare dell’addio all’Al-Ittihad e rimanda le domande sui motivi del suo addio ai giocatori e alla società. “Per ora preferisco concentrarmi sulla partita, sto bene con questa squadra”, ha detto il francese, che ha scelto di non approfondire l’argomento.

?? “Why did you leave Al Ittihad?”??? Karim Benzema: “Let’s talk about the match only. I feel a great vibe with this group and this club.”?? On not saying goodbye to Al-Ittihad:???“Ask them. ask the Al-Ittihad players.”@MaanAlquiae?????? pic.twitter.comkRwj3TWv80 Nel post-gara Benzema ha evitato di analizzare le circostanze legate all’addio, sottolineando una forte sintonia con questo gruppo e con la nuova realtà societaria, senza fornire ulteriori elementi sulla separazione. Il punto centrale è la percezione di coesione tra l’attaccante e la rosa, accompagnata da una valutazione positiva dello stile di gioco e dell’ambiente, senza menzionare i dettagli relativi all’addio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Benzema sull'addio all'Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro... chiedete ai giocatori»

Karim Benzema lascia l'Al-Ittihad e non saluta ufficialmente i tifosi.

Benzema ha deciso di non scendere in campo con l'Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo.

