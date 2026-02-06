Karim Benzema lascia l’Al-Ittihad e non saluta ufficialmente i tifosi. In un video, il francese invita a chiedere ai giocatori e alla società perché non c’è stato il saluto tradizionale. La sua uscita da club saudita solleva domande e fa discutere tra gli appassionati di calcio.

Lookman, che esordio da sogno con l’Atletico Madrid! Gol e assist contro il Betis per l’ex Atalanta Mercato Juve, quell’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro! Ecco gli scenari possibili Calciomercato Inter, Bisseck è finito nel mirino del big in Europa: i nerazzurri fissano il prezzo! Le ultime Calciomercato, l’ex Milan e ora alla Roma vicinissimo all’addio! Il Besiktas è ai dettagli, le ultimissime Mercato Juve, quell’obiettivo dei bianconeri ha preso una decisione sul suo futuro! Ecco gli scenari possibili Lazio, Fabiani dice tutto: «Ne ho sentite di tutti i colori su Romagnoli, prenderò vie legali per difendere la Lazio e i suoi tifosi!». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Benzema sull’addio all’Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro… chiedete ai giocatori» – VIDEO

Approfondimenti su Benzema AlIttihad

Benzema ha deciso di non scendere in campo con l’Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo.

Karim Benzema si sta preparando a lasciare l’Al Ittihad.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benzema AlIttihad

Argomenti discussi: Benzema va da Simone Inzaghi: addio all'Al Ittihad per l'Al Hilal; FLASH| Definito il futuro di Karim Benzema: l'ex stella del Real Madrid va da Simone Inzaghi; Benzema e il debutto da sogno con l'Al-Hilal di Simone Inzaghi: tripletta in 73 minuti; Cristiano Ronaldo continua il suo sciopero e minaccia l'addio: cosa sta succedendo.

Benzema pungente sull’addio all’Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro… chiedete ai giocatori» – VIDEOBenzema pungente sull’addio all’Al-Ittihad: «Mancato saluto? Chiedete a loro… chiedete ai giocatori» – VIDEO L’addio di Karim Benzema all’Al-Ittihad continua a far discutere e le sue ultime dichiarazi ... calcionews24.com

Benzema all'Al-Hilal, la rabbia di Cristiano Ronaldo e il dominio di Simone Inzaghi: cosa sta succedendoIn queste ultime ore sta scoppiando il caos nella Roshn Saudi League. Tra colpi di mercato inaspettati e malumore dei giocatori, le squadre ... msn.com

Cristiano #Ronaldo non avrebbe voluto allenarsi con l’ #AlNassr dopo le voci sull’arrivo di #Benzema all’ #AlHilal, rivale diretto. Alla base c’è il malcontento per la diversa gestione del #PIF e per gli investimenti maggiori fatti sull’Al Hilal rispetto al club di #CR7 x.com

L'esordio di Karim Benzema con la maglia dell'Al-Hilal non è andato poi così male: tripletta e un assist in 72 minuti giocati Arrivato nella sessione invernale di mercato dall'Al-Ittihad, l'attaccante francese si è subito reso protagonista nella roboante vittoria facebook