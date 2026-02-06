Benzema fa volare Inzaghi | gol di tacco e tripletta all' esordio

Karim Benzema fa subito capire di che pasta è fatto all’esordio con l’Al Hilal di Simone Inzaghi. In meno di novanta minuti, l’attaccante francese segna tre gol, tra cui un tacco spettacolare, e trascina la squadra a una vittoria netta per 6-0 contro l’Al Okhdood. La partita si è chiusa con Benzema protagonista assoluto e la squadra di Inzaghi che inizia con il piede giusto la sua avventura in Arabia Saudita.

Nella sua partita d'esordio per l'Al Hilal di Simone Inzaghi, Karim Benzema ha subito dimostrato di poter spostare gli equilibri: tripletta all'Al Okhdood, la partita termina poi 0-6 per gli uomoni di Inzaghi.

