Beatrice Gardini Avversarie sotto rete poi l’abbraccerò

Beatrice Gardini, schiacciatrice del Perugia, si prepara a tornare in campo dopo aver affrontato le sue avversarie sotto rete. La giovane, 22 anni, con una laurea in Economia e origini a Madonna dell’Albero, ha già dimostrato di saper giocare con determinazione. Dopo ogni match, anche le sfide più dure, commenta, sarà pronta ad abbracciare le sue rivali, perché per lei lo sport è anche rispetto e amicizia.

Ventidue anni, una Laurea in Economia e un’infanzia a Madonna dell’Albero, dal suo metro e 84 di altezza Beatrice Gardini è schiacciatrice del Perugia. Con una media di oltre 15 punti a partita, è una delle più promettenti giovani attaccanti del campionato. Destinata, prima o poi, a trovare posto in una squadra di alta classifica. Dopo le giovanili a Ravenna, è approdata al Club Italia. Un oro mondiale e uno europeo con la nazionale juniores, poi in estate ha trionfato con la Nazionale B alle Universiadi. Gardini, cosa si aspetta dallo scontro diretto di sabato? "Veniamo da un momento molto difficile e le speranze di salvarci iniziano ad essere poche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Beatrice Gardini. "Avversarie sotto rete... poi l’abbraccerò» Approfondimenti su Beatrice Gardini Il cammino della Dea: Dortmund o Olympiacos ai playoff, poi Arsenal o Bayern. Le schede delle avversarie L’Atalanta si prepara a scoprire il suo cammino in Europa. Beatrice Arnera: “Perseguitata da messaggi di odio” e poi l’attacco all’ex Pisani e a Gazzoli Beatrice Arnera ha recentemente affrontato un'ondata di messaggi di odio sui social, in seguito alle dichiarazioni di Andrea Pisani. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Lega Pallavolo Serie A Femminile. . GARDINI & MARKOVIC ALL POINTS Riguardiamo tutti i punti di Beatrice Gardini e Nika Markovic, schiacciatrice ed opposta di Bartoccini-Mc Restauri Perugia nel match della 5^ giornata di ritorno della #SerieA1Tigotà facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.