Bayern Monaco-Hoffenheim domenica 08 febbraio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Questa domenica alle 17:30 il Bayern Monaco cerca di superare il momento difficile. Per la prima volta in questa stagione, i bavaresi non sono riusciti a vincere due partite consecutive. Ora affrontano l’Hoffenheim, una squadra che ha sorpreso finora e che rende questa sfida molto più complicata del solito. I tifosi sono in attesa di vedere se i campioni riusciranno a risollevarsi subito o se il momento di crisi continuerà.

Per la prima volta in questa Bundesliga il Bayern Monaco non è riuscito a vincere per 2 gare di fila, e all'orizzonte c'è la sfida insidiosa contro il sorprendente Hoffenheim. Anche ad Amburgo nel NordSuedderby è arrivato un pareggio in alcuni momenti anche faticoso, con la squadra che ha rischiato anche di capitolare nel finale. Un certo rilassamento dopo un girone d'andata.

